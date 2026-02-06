Mistero Tom Cruise | il divo assente dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026?

Questa sera si fa un gran parlare di Tom Cruise, che molti davano in prima fila alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026. Tuttavia, secondo alcune fonti, il divo potrebbe non essere presente come si pensava. Deadline riporta che Cruise sarebbe stato visto altrove e non si sa ancora se salirà sul palco questa sera. La notizia ha sorpreso molti, considerando le voci di un suo coinvolgimento atteso.

La presenza del divo è data per certa dai media italiani, ma secondo Deadline il super divo sarebbe stato avvistato altrove e stasera potrebbe non partecipare all'evento inaugurale dei giochi invernali. Dopo aver dato spettacolo alle Olimpiadi del 2024 con uno show acrobatico mozzafiato, tutti si aspettano che Tom Cruise intervenga in maniera altrettanto spettacolare alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. Ma mentre i media italiani danno per certa la sua presenza a fianco di star come Mariah Carey, Andrea Bocelli e Snoop Dogg, dagli stati Uniti arriva un rumor secondo cui l'attore non sarà presente a Milano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mistero Tom Cruise: il divo assente dalla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026? Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Da Tom Cruise a Mariah Carey e Snoop Dogg: le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è fatta subito notare per la presenza di tante star di fama internazionale e italiana. Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Snoop Dogg avvistato a Milano: sarà lui l’ospite a sorpresa della Cerimonia di Apertura? Il mistero si infittisce!. Tom Cruise sarà irriconoscibile nel nuovo film di IñárrituAttorno a Digger, uno dei film più attesi della prossima stagione, vige il mistero più fitto. Del film che segna la prima collaborazione di Tom Cruise col regista messicano Alejandro G. Iñárritu sappi ... msn.com Mr. Tom — Varriale Profumi Carisma magnetico e intensità senza tempo — Tabacco, Spezie, Vaniglia. Mr. Tom trasmette una sensazione di calore avvolgente e mistero. Una fragranza audace e profonda, dedicata a chi cerca una firma di classe decisa e pe facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.