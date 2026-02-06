Missing in Arabia spopola il manifesto che sfotte Cristiano Ronaldo ricercato

In Arabia Saudita sta facendo discutere un post sui social che mette in dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo. La foto, accompagnata dalla scritta “Missing”, ha scatenato commenti e rumors tra i fan. Nessuna conferma ufficiale, ma il mistero si infittisce mentre i social si riempiono di ipotesi e battute.

"Missing". Che fine ha fatto Cristiano Ronaldo? Un post social in Arabia Saudita è diventato virale ponendo al centro della polemica CR7. Lo scrive Inside world soccer che descrive scherzosamente un "uomo di 40 anni affetto da sindrome da pianto eccessivo", con un ironico rinvio alla posa della fotografia. Mentre molti utenti online l'hanno interpretato come una presa in giro calcistica, altri hanno criticato il post come irrispettoso nei confronti di uno dei giocatori più titolati di questo sport. L'autenticità e l'origine del poster rimangono non verificate, ma la sua rapida diffusione evidenzia l'intensa attenzione che circonda la situazione di Ronaldo nella Saudi Pro League.

