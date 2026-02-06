Miro Tabanelli, lo sciatore freestyle di Modena, si prepara a sfidare le Olimpiadi di casa. Tra i favoriti del Big Air, il giovane promette di dare il massimo, convinto di poter fare bene davanti al pubblico italiano. Con la sorella Flora al suo fianco, punta a sorprendere e portare a casa una medaglia storica per lo sport invernale italiano.

Modena, 6 febbraio 2026 – Con la sorella Flora compone la coppia che sta facendo sognare gli appassionati azzurri di sci freestyle o freeski che dir si voglia, specialità invernale che per la prima volta nella storia può sperare in una medaglia olimpica, per giunta in casa. Miro, atleta funambolico. Miro Tabanelli, 22 anni il prossimo novembre, da Rocchetta Sandri, piccola frazione di montagna dell’ Appennino Modenese al confine tra i comuni di Sestola e Fanano, è uno dei favoriti per salire sul podio nella gara di Big Air (l’altra specialità dello sci freestyle è lo Slopestyle). La sua costanza ad alto livello negli ultimi anni ha messo in guardia i rivali, che ne conoscono le doti funamboliche e la grande capacità di osare laddove altri non osano: Miro è stato infatti il primo atleta capace di compiere un double cork 2340 stale fish durante la gara di Big Air dei Winter X Games svoltisi nel 2025 ad Aspen e stravinti da Miro con questa evoluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Miro Tabanelli, il super talento dello sci freestyle tra i favoriti del Big Air: "Olimpiadi in casa? Proverò a dare il meglio"

