Minori in rete una giornata per riflettere

La giornata dedicata ai minori in rete mira a sensibilizzare su un problema che non si ferma. Il bullismo online continua a colpire i giovani, influenzando la loro crescita e lasciando tracce profonde. Le scare digitali si fanno sempre più evidenti e preoccupanti, e molti genitori e insegnanti cercano di capire come proteggere i ragazzi. La discussione si accende e si cerca di trovare soluzioni concrete per limitare i danni.

Razzante La piaga del bullismo continua a pesare sulla crescita delle nuove generazioni e desta crescenti preoccupazioni soprattutto per le sue declinazioni digitali. Domani si celebra la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, un fenomeno in costante crescita che colpisce soprattutto bambini e adolescenti, ma che può coinvolgere chiunque utilizzi Internet e, in particolare, i social network. Offese, minacce, derisioni ripetute, diffusione di immagini private o manipolate: il cyberbullismo può assumere molteplici forme e spesso si manifesta in modo subdolo, nascosto dietro lo schermo di uno smartphone o di un computer.

