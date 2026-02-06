Minacce e pugni per aver alcol e torte gratis compleanno in cella per l' ultimo indagato sfuggito al blitz

Un uomo sperava di festeggiare il suo compleanno in libertà, ma ha passato la giornata in cella. La polizia lo ha arrestato con un blitz, portandolo via proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere il suo. Era sfuggito a precedenti indagini, ma questa volta non è riuscito a sfuggire all’arresto. La vicenda si è trasformata in una scena di tensione, con minacce e colpi per ottenere alcol e torte gratis durante la festa. Alla fine, però, la polizia ha fatto il suo dovere, portando via il sospettato

Sperava di riuscire a trascorrere in libertà il "suo" giorno, ma il regalo glielo avrebbero fatto in anticipo proprio i poliziotti che si sono presentati alla porta di casa con le manette e un'ordinanza di custodia in carcere. Gli investigatori della squadra mobile hanno catturato ieri l'ultimo.

