Il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, si avvicina al rientro in campo per la sfida contro il Genoa. Dopo un periodo di infortunio, il suo recupero sembra ormai completo e potrebbe tornare a disposizione di Sarri già in questa partita. La Lazio spera di avere a disposizione anche lui per cercare di conquistare i tre punti.

Non c’è solo il rientro di Amir Rrahmani a ridare fiducia in casa Napoli. In vista della trasferta contro il Genoa, lo staff tecnico spera di ritrovare anche Vanja Milinkovic-Savic, ormai molto vicino al completo recupero. Il portiere ha risposto bene negli ultimi allenamenti e nella rifinitura odierna proverà a strappare la convocazione per Marassi, con l’obiettivo di tornare almeno in panchina accanto a Antonio Conte. Segnali incoraggianti dopo una settimana finalmente libera da impegni ravvicinati, che ha permesso al gruppo di lavorare con maggiore serenità. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la squadra dovrebbe restare in larga parte quella vista contro la Fiorentina, ma restano alcuni nodi da sciogliere: “Altrove, dovrebbe restare il Napoli che ha battuto la Fiorentina sabato scorso e si è potuto permettersi una settimana vuota da impegni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic vicino al rientro per la sfida col Genoa

Approfondimenti su Milinkovic Savic Genoa

Il Napoli ha diffuso il comunicato ufficiale sulle condizioni di Milinkovic-Savic, annunciando la data di rientro.

Napoli rischia di affrontare la sfida contro la Roma del 15 febbraio con alcune assenze importanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milinkovic Savic Genoa

Argomenti discussi: My Skills | Vanja Milinkovi?-Savi? My Skills; Napoli verso il Genoa, tre azzurri vicini al recupero; Napoli, Rrahmani recupera per il Genoa. Politano ci prova in extremis; Infortunio Milinkovic-Savic: quando rientra il portiere del Napoli?.

Milinkovic-Savic vicino al rientro per la sfida col GenoaForzAzzurri.net - Milinkovic-Savic vicino al rientro per la sfida col Genoa Non c’è solo il rientro di Amir Rrahmani a ridare fiducia in casa Napoli. In vista della ... forzazzurri.net

Napoli, Milinkovic-Savic sta meglio: le ultime verso GenovaInizia gradualmente a svuotarsi l'infermeria del Napoli con Antonio Conte che recupera giocatori in vista dei prossimi impegni di campionato. Sono in netto miglioramento le condizioni di Vanja ... fantacalcio.it

Ora che tornerà Vanja dall'infortunio, chi vorreste titolare in porta: Milinkovic-Savic o Meret facebook

Sempre un flash ogni volta che vedo Milinkovic-Savic in Ocean’s Eleven x.com