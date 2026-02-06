Milano Cortina via ufficiale alle olimpiadi invernali | cerimonia d’apertura ospiti e programma

Questa mattina a Milano è iniziata ufficialmente l’edizione 2026 delle Olimpiadi invernali. La cerimonia di apertura ha segnato il primo grande momento, con ospiti e atleti pronti a scendere in pista. La città si anima di festa e attesa, mentre il conto alla rovescia per le competizioni entra nel vivo.

(Adnkronos) – Prendo ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alle 20 allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l'aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz). Le gare si apriranno però già dalla mattina.

