Il ministro degli Esteri Tajani ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano e Cortina, sottolineando che questa manifestazione può portare più di semplici medaglie. Tajani ha detto che, oltre a portare sviluppo economico, i Giochi rappresentano un’occasione per rafforzare il dialogo e promuovere la pace nel paese. La cerimonia di apertura ha attirato molte persone, e la speranza è che questa edizione lasci un segno positivo non solo nello sport, ma anche nelle relazioni tra le regioni coinvolte.

Il ministro degli Esteri Tajani celebra l’inizio della manifestazione sportiva dichiarando che rappresenterà un’imperdibile occasione di sviluppo economico per l’Italia, ma soprattutto di dialogo per la pace Attesa finita per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con la cerimonia di apertura prevista questa sera alle ore 20. All’atmosfera di fervore e trepidazione che circonda l’evento partecipa anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con un articolo pubblicato su Il Messaggero. Il vicepremier afferma che le Olimpiadi saranno indubbiamente una festa dello sport ma anche un’importante occasione di “sviluppo, innovazione, visione del futuro”, giacché l’evento produrrà “effetti che vanno oltre la dimensione sportiva, incidendo su infrastrutture, sviluppo territoriale, filiere produttive e posizionamento internazionale del nostro Paese“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, Tajani: ‘Con i Giochi l’Italia costruisce la pace’

Approfondimenti su Milano Cortina

Alibaba Cloud sta costruendo un grande data center nel centro di Milano, dentro il MiCo, per supportare i Giochi Olimpici del 2026.

Venerdì prossimo iniziano i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un evento che attira l’attenzione di tutto il paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di attacchi hacker ad alberghi e consolati italiani all'estero. La rivendicazione con l'Orso russo. Tajani: Li abbiamo prevenuti; Tajani: Sventati cyberattacchi russi ai siti di Milano-Cortina e alle sedi all’estero della Farnesina; Agenti Ice a Milano-Cortina, Tajani spiega quanti saranno e dove lavoreranno; Tajani: 'Sventato attacco hacker a siti Farnesina e Milano-Cortina'.

Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di attacchi hacker ad alberghi e consolati italiani all'estero. La rivendicazione con l'Orso russo. Tajani: «Li abbiamo prevenuti»Il gruppo di incursori informatici «NoName» ha preso di mira l'Hotel de la Poste, il Victoria, l'Ambra e il Franceschi Park, ma anche gli uffici diplomatici a Parigi, Londra, Washington, Sidney e Toro ... roma.corriere.it

ICE presente a Milano-Cortina. Da Tajani arriva la conferma ufficialeFoto di StockHouse Films llc: https://www.pexels.com/it-it/foto/scuro-usa-polizia-militare-27875371/ La presenza dell’ICE a Cortina d’Ampezzo durante le ... msn.com

Oggi iniziamo le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026! C’è chi si allena in pista e... chi si allena sul divano! Noi siamo pronti a guardarle con una bella pizza calda! E voi facebook

#MilanoCortina, grandi ambizioni: tutti i numeri di un'Olimpiade da sogno x.com