Milano-Cortina stoccata stratosferica alla sinistra | Non è la Meloni

Dopo le esibizioni di artisti italiani e internazionali allo stadio di San Siro, sono entrati in scena gli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina. I protagonisti hanno sfilato davanti al pubblico, portando a Milano l’attenzione sul grande evento sportivo in corso. La manifestazione ha attirato migliaia di persone, con qualche battuta da parte di alcuni presenti che hanno commentato le tensioni politiche e le polemiche legate alla candidatura. Nessuna traccia, però, di Meloni, come sottolineano alcuni commentatori politici, e questo ha alimentato ulteriori discuss

Allo stadio di San Siro dopo le esibizioni delle star internazionali e italiane sfilano gli atleti, i protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina. A solcare per primi il campo del Meazza, nella tradizionale sfilata delle nazioni partecipanti, sono gli atleti della Grecia, mentre a chiudere sarà l'Italia. Sopra di loro svettano i cinque cerchi olimpici color oro e lo stadio è illuminato di mille luci blu. "I canadesi a Cortina mi sa che hanno già assaggiato la grappa veneta ", "ma i canadesi chi li ha vestiti che orrore shane hollander non indosserebbe mai una roba del genere", "I giubottoni dei canadesi mi ricordano la sciarpona di Lenny Kravitz", "Devo dire che questa idea di sfilata degli atleti diffusa mi sta piacendo così possono partecipare anche quelli che non potevano essere a Milano! ", "Il Canada è il paese che amo perché mi ha dato Hudson Williams", "Gli atleti del Canada tutti con giacche XXXL, boh", "Lo stile infinito dei brasiliani che entrano danzando e mostrando mosse di capoeira", "Per i canadesi hanno preso centinaia di modelle e modelli? Tutti bellissimi", "PIUMINO DEL CANADA MERAVIGLIOSO", "Giubbotti del Canada pazzeschi", "Ma nel Canada a Cortina c’è Olly?", "Il boato quando è uscito il Canada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Questa sera, alle 20, la Premier Meloni partecipa alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro.

Olimpiadi Milano-Cortina Che gaffe su Rai 1. L'errore su Matilda De Angelis facebook

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com