Milano-Cortina siluro a Macron | Ora capisci come si inaugura una Olimpiade?

Dopo le esibizioni delle star, gli atleti sono entrati in scena a San Siro per le Olimpiadi di Milano-Cortina. La cerimonia ha preso una piega più accesa quando qualcuno ha rivolto un messaggio diretto a Macron, chiedendogli se ora capisce come si inaugura una vera Olimpiade. La tensione si è fatta sentire tra il pubblico, tra applausi e qualche commento di sorpresa.

Allo stadio di San Siro, dopo le performance delle star della musica internazionale e italiana, entrano in scena i veri protagonisti: gli atleti delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La cerimonia prosegue con la tradizionale sfilata delle delegazioni, aperta come da consuetudine dalla Grecia e chiusa dall'Italia. Sopra il campo del Meazza risplendono i cinque cerchi olimpici dorati, mentre le luci blu avvolgono lo stadio creando un'atmosfera spettacolare e solenne. La sfilata, però, diventa subito anche un evento social. In particolare, l'ingresso del Canada scatena una valanga di commenti ironici e divertiti: i giubbotti oversize degli atleti fanno discutere, tra chi li paragona a enormi sciarpe e chi li considera un capolavoro di stile.

