Milano-Cortina si illumina il San Siro Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi – Il video

Milano si prepara a vivere una notte speciale: stasera si accendono i riflettori sui XXV Giochi olimpici invernali con la cerimonia di apertura a San Siro. Tra le immagini più sorprendenti, il presidente Mattarella arriva in tram, guidato dal motociclista Valentino Rossi. La città si anima di colori e emozioni, mentre il mondo guarda alle montagne di Cortina e alla metropoli lombarda pronte a mostrare il loro entusiasmo.

(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato è protagonista di un video che lo ritrae a bordo di un tram storico, alla cui guida c'è un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Mattarella compare in un filmato sul mezzo di trasporto simbolo di Milano, il n.26, con il chiaro riferimento all'anno dei Giochi che si stanno per aprire. Il capo dello Stato è seduto come un comune cittadino, e tra i passeggeri anche orchestrali della Scala e atleti con gli sci.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa sera il San Siro si illumina per l’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina.

Questa sera Sergio Mattarella arriva a San Siro a bordo di un vecchio tram guidato da Valentino Rossi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo; BELLUNO SI ILLUMINA CON IL MAXISCHERMO PER MILANO CORTINA 2026; Milano si illumina per le Olimpiadi: le immagini spettacolari della fiamma in Duomo; La Fiamma Olimpica illumina Milano, il 6 febbraio è gran finale: ecco dove passerà la staffetta.

Milano Cortina: si illumina San Siro, dopo lo show delle star sfilano gli atleti sotto i cinque cerchi olimpiciAl via lo spettacolo di apertura delle Olimpiadi, in 67mila sugli spalti. Parata di vip a Palazzo Reale (ANSA) ... ansa.it

Milano-Cortina, si illumina il San Siro, Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 Al via i XXV Giochi olimpici invernali di Milano Cortina con l'avvio della cerimonia di apertura a San Siro. C'è l'arrivo con sorpresa del presidente della Repu ... quotidiano.net

RT @Quirinale: Insieme verso i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 x.com/Quirinale/stat… x.com

DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook