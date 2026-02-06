Milano Cortina sciatore britannico attacca l’Ice usando… l’urina
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, Gus Kenworthy ha fatto parlare di sé. Lo sciatore britannico ha scelto di usare un gesto forte per criticare l’Ice, l’agenzia di immigrazione e dogane statunitense. Durante l’evento, Kenworthy ha versato urina su un’immagine dell’Ice, un gesto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei social. La sua azione è una presa di posizione netta contro le politiche dell’agenzia, rafforzate dall’era Trump e spesso al centro
(Adnkronos) – Il messaggio arriva forte da Milano Cortina 2026. Mentre oggi, venerdì 6 febbraio, va in scena la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, lo sciatore britannico Gus Kenworthy ha voluto lanciare un attacco politico all'Ice, l'Immigration and Customs Enforcement, rafforzata da Donald Trump, che negli Stati Uniti e non solo sta . L'articolo Milano Cortina, sciatore britannico attacca l’Ice usando. l’urina proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
