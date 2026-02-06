La leader di Sinistra Italiana, Elly Schlein, ha augurato buona fortuna agli atleti coinvolti nelle Olimpiadi di Milano e Cortina. Durante un intervento, ha anche ringraziato il presidente Mattarella per le parole usate per rappresentare l’Italia e i valori di pace, sottolineando l’importanza del rispetto della tregua olimpica. Schlein ha espresso anche un abbraccio al sindaco di Milano, Beppe Sala.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Facciamo un in bocca al lupo a chiunque sarà impegnato nelle Olimpiadi di Milano e Cortina e un abbraccio a Beppe Sala, un ringraziamento al presidente della repubblica Mattarella per come ci ha rappresentato anche in quella sede e col richiamo ai valori della pace e chiedendo il rispetto della tregua olimpica". Lo ha detto Elly Schlein nella replica alla Direzione del Pd. "La torcia rappresenta i valori". Roberto Bolle tedoforo alle Olimpiadi: la video-intervista Capezzone e Il Tempo di oggi: “Come fate a non inca**arvi per l'aiutino delle toghe?” GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Schlein, 'in bocca al lupo ad atleti, grazie a Mattarella per sue parole'**

