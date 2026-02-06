Milano-Cortina Ricci | Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese

Ricci ha spiegato che Eni ha deciso di sostenere i Giochi di Milano-Cortina perché crede nei valori dello sport. Per l’azienda, si tratta di un modo per unire il Paese e valorizzare le persone che ci lavorano. La scelta nasce dall’idea che sport e azienda possano camminare insieme, portando avanti un messaggio di collaborazione e impegno comune.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo deciso di sostenere Milano Cortina 2026 perché i valori dello sport coincidono con quelli della nostra azienda e delle nostre persone. Gioco di squadra, competitività e capacità di restare uniti anche nelle difficoltà rappresentano ciò che facciamo ogni giorno". Così Giuseppe Ricci, Direttore operativo Trasformazione Industriale di Eni, a margine dell'inaugurazione di Oasi Life Experience - Casa Lombardia 2026, il grande spazio allestito in piazza Città di Lombardia che fino al 15 marzo 2026 ospiterà eventi, incontri, installazioni e iniziative dedicate allo sport alla cultura e non solo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La multinazionale Eni ha annunciato un sostegno forte ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

