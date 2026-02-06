Milano Cortina parla l’urologo | Le iniezioni sul pene non sono doping

Il dibattito sul doping alle Olimpiadi di Milano Cortina si riaccende dopo le dichiarazioni di un urologo. L’esperto ha chiarito che le iniezioni sul pene non sono considerate doping, spegnendo alcune polemiche tra gli atleti e gli addetti ai lavori. La discussione resta aperta, ma il professionista ha sottolineato che si tratta di pratiche mediche non vietate.

(Adnkronos) – Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 iniziano e il tema del doping si riaccende. Sotto i riflettori della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, rischia di finire in particolare il salto con gli sci per un sospetto 'sui generis'. Nessun caso conclamato – non ancora, almeno – ma si insinua il dubbio che tra.

Milano Cortina, parla l'urologo: Le iniezioni sul pene non sono dopingAntonini sul caso che anima il salto con gli sci: 'Eventuali implicazioni regolatorie in ambito agonistico non dipendono esclusivamente dalla natura della sostanza, ma dalle valutazioni delle federazi ...

