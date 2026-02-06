Le Olimpiadi di Milano e Cortina costeranno molto di più di quanto promesso. Magni di Avs critica duramente i 5 miliardi di spesa annunciati, ricordando che l’obiettivo era di zero costi. Ieri, a Roma, ha presentato un libro che mette in evidenza le differenze tra le promesse fatte e i risultati raggiunti finora.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Abbiamo presentato questo libro che in sostanza mette a fuoco tutte le discrepanze tra quello che si è affermato e quello che invece si è realizzato. Si è detto che le Olimpiadi saranno a costo zero, ma vorrei ricordare che costeranno oltre 5 miliardi. Il pubblico non doveva intervenire su nulla, invece si sono usati solo soldi pubblici. Questo dimostra che ancora una volta i nostri governanti dicono una cosa e poi ne fanno un’altra. Si sappia che queste Olimpiadi costano troppo e non hanno avuto attenzione sull’ambiente e sul clima, visto che hanno fatto molte opere senza tener conto del fatto che il nostro è un territorio fragile e che avrebbe bisogno di cura" così il senatore di Avs Tino Magni, a margine della presentazione del libro "Oro Colato" di Duccio Facchini e Luigi Casanova presentato in Senato.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 rischiano di superare i 6 miliardi di euro di costi, molto più di quanto si stimava nel 2019.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina, Magni (Avs): Olimpiadi dovevano essere a costo zero e invece costeranno 5 miliardi; Referendum giustizia, Mantovano: Grave l’uso di slogan falsi da chi si occupa di giustizia; Giuli: Mostra su Franco Battiato al Maxxi meravigliosa, coronamento di un sogno.

Milano Cortina, Magni (Avs): Olimpiadi dovevano essere a costo zero e invece costeranno 5 miliardi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Abbiamo presentato questo libro che in sostanza mette a fuoco tutte le discrepanze tra quello che si è affermato e quello che invece si è realizzato. Si è detto ... open.online

Milano-Cortina, un mese al via: jet privati e biglietti low cost, in fila per le stelle del ghiaccioManca soltanto un mese alle Olimpiadi. I Giochi di Milano-Cortina scattano la sera del 6 febbraio con la cerimonia di apertura a San Siro. Spettacolo gratuito per chi se lo vede in tv, a partire da ... corriere.it

DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com