Milano-Cortina l' omaggio del Giappone all' Italia e a Meloni | cosa spunta

Questa mattina si è svolta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, ma con una novità: per la prima volta, la parata degli atleti non si è svolta in un’unica location. Gli atleti sono entrati in scena da diverse sedi di gara, tra Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Un modo nuovo per coinvolgere l’intera regione e dare un tono più diffuso alla manifestazione. L’evento ha attirato l’attenzione di tanti spettatori e media, con un omaggio speciale del Giappone all’Italia e a Giorgia Meloni.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.