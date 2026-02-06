Milano-Cortina l' omaggio del Giappone all' Italia e a Meloni | cosa spunta
Questa mattina si è svolta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, ma con una novità: per la prima volta, la parata degli atleti non si è svolta in un’unica location. Gli atleti sono entrati in scena da diverse sedi di gara, tra Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Un modo nuovo per coinvolgere l’intera regione e dare un tono più diffuso alla manifestazione. L’evento ha attirato l’attenzione di tanti spettatori e media, con un omaggio speciale del Giappone all’Italia e a Giorgia Meloni.
Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, la Parata degli Atleti alla Cerimonia di apertura si svolge in forma diffusa, coinvolgendo le sedi di gara di Milano, Livigno, Predazzo e Cortina. Quattro luoghi, un solo ritmo, un’unica visione. Gli atleti sfilano nei siti più vicini a quelli in cui gareggeranno, trasformando la geografia dei Giochi in un unico palcoscenico condiviso. In linea con il protocollo Olimpico, la Parata si apre con la Grecia e si conclude con l’Italia, Paese ospitante, con i suoi 146 atleti, seguendo l’ordine alfabetico delle delegazioni. Le delegazioni partecipanti sono 92. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
