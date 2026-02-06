Milano Cortina Lindsey Vonn e i dubbi sul crociato rotto | qualcosa non torna

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera a Crans Montana. È finita contro le reti di protezione e si è fatta male all’articolazione sinistra. I primi accertamenti hanno parlato di un possibile crociato rotto, ma ora ci sono dubbi. Le diagnosi ufficiali devono ancora arrivare, e tutti aspettano di sapere con certezza cosa sia successo. Nel frattempo, Vonn si trova in ospedale e i medici stanno facendo ulteriori controlli.

Vonn, durante la discesa libera di Crans Montana, era finita nelle reti di protezione, riportando danni all'articolazione sinistra L’allenatore di Lindsey Vonn,Aksel Lund Svindal, ha espresso il suo parere dopo l’allenamento per la discesa libera di Milano Cortina, il primo in preparazione alla gara olimpica successivo alla rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Ha sottolineato che la sciatrice ha gestito la situazione con intelligenza, senza eccedere, e pur avendo commesso un piccolo errore nella parte bassa della pista, il resto della sua prestazione è parso solido e ben calibrato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano Cortina, Lindsey Vonn e i dubbi sul crociato rotto: qualcosa non torna Approfondimenti su Milano Cortina Lindsey Vonn, che gareggerà alle Olimpiadi di Milano-Cortina con il crociato rotto. Perché può farcela secondo l'esperto (e quali rischi corre) Lindsey Vonn gareggia alle Olimpiadi di Milano-Cortina con il crociato rotto. Olimpiadi invernali, la leggenda dello sci Lindsey Vonn a Cortina: “Parteciperò nonostante il crociato rotto” Lindsey Vonn annuncia che parteciperà alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante abbia il crociato rotto. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Vonn non molla: Lesione al crociato, ma proverò a gareggiare domenica; Milano-Cortina, Kilde annuncia il forfait all'Olimpiade: le news del 3 febbraio; Milano-Cortina 2026, San Valentino con Lindsey Vonn e le slitte con i cani. Vonn, recupero record da infortunio per Milano Cortina. E risponde alle criticheLindsey Vonn punta Milano Cortina 2026. Oggi, venerdì 6 febbraio, la sciatrice americana è tornata in pista per allenarsi sulla neve veneta, a poche settimane dal grave infortunio in Coppa del Mondo, ... adnkronos.com Lindsey Vonn e i dubbi sul crociato rotto, Brignone: «Oggi non sarebbe qui». Cosa non torna«È stata intelligente, non ha esagerato. Ha commesso un errore in basso, ma per il resto sembrava una bella sciata. Nessun grosso rischio. A me sembrava simmetrico. Non ho ... ilgazzettino.it #Milano #Cortina, #Mattarella inaugura Casa Italia: "Una grande emozione" x.com VareseNews. . Dallo Stadio di San Siro il nostro Damiano Franzetti è in attesa dell'inizio della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questa sera seguiremo la diretta qui: https://www.varesenews.it/2026/02/la-cerimonia-di-apertura-d facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.