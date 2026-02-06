Milano Cortina Lilly accende i riflettori su salute e obesità

A Milano, Lilly ha acceso i riflettori sui problemi di salute legati all’obesità. Durante l’evento, esperti e medici hanno parlato di come lo sport e la scienza possano aiutare a combattere questa condizione. La discussione si è concentrata sull’importanza di non arrendersi davanti alle difficoltà e di usare la determinazione per trovare nuove soluzioni. Insomma, il messaggio è chiaro: ci vuole impegno e perseveranza per migliorare la salute delle persone.

MILANO (ITALPRESS) – Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nell'innovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato, la cura. Lilly, Sponsor Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, accende l'impegno per la salute nella città di Milano, con l'obiettivo di raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca ma, soprattutto, di spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell'atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta in assoluto nell'ambito di una Manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica: l'obesità.

