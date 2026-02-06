Milano Cortina | la figlia di Mattarella taglia il nastro a Casa Italia

Questa mattina a Milano, il presidente Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Casa Italia, il nuovo quartier generale del Coni alla Triennale. La figlia del presidente ha tagliato il nastro, segnando simbolicamente l’avvio dei preparativi per le Olimpiadi invernali. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e composta, con pochi invitati e molta attenzione sui lavori che stanno procedendo per l’evento.

Taglio del nastro a Casa Italia, il quartiere generale del Coni alla Triennale di Milano, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. A tagliare il nastro tricolore è stata la figlia Laura, e poi è stato suonato l'inno di Mameli. «È la prima volta che un presidente della Repubblica celebra l'apertura di Casa Italia in Italia - ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio rivolgendosi al Capo dello Stato -, mai in passato un suo predecessore ha presenziato a questa cerimonia nel nostro Paese. È un momento di grande vicinanza della nazione al mondo dello sport». «Casa Italia in casa, è un gioco di parole - ha proseguito Bonfiglio -, da qui partono energia, visione, tradizione ed efficienza, oggi qui ci sono illustri capitani di industria, manager che con loro aziende supportano Coni e sport italiano, stiamo mostrando il nostro paese nel suo migliore aspetto, insieme sportivo, industriale ed economico, proprio attorno all'uomo che rappresenta l'unità della nazione».

