Milano e Cortina si preparano a vivere una notte indimenticabile. La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 ha preso il via con spettacoli e momenti emozionanti, davanti a migliaia di spettatori e milioni di telespettatori. Il presidente Malagò ha detto che sono pronti a scrivere ancora una volta la storia, mentre sul palco sono saliti artisti come Laura Pausini e Sabrina Impacciatore. Tra il pubblico, il presidente Mattarella ha fatto un giro sul tram insieme a Valentino Rossi, tra applausi e entusiasmo. La serata si

La serata prevede una cerimonia di circa tre ore con l’entrata di cantanti e attori, oltre agli atleti, ognuno del proprio Paese. La serata si è aperta con un quadro che rappresenta a pieno l’armonia, attraverso una riproduzione, in chiave di ballo, di Amore e Psiche di Canova. Per l’occasione si sono esibiti due ballerini della Scala, Claudio Boriello e Antonella Albano. A seguire è entrata Matilda De Angelis, nelle vesti di una direttrice d’orchestra che ha diretto, in maniera figurata, tre grandi maestri della musica italiana: Puccini, Rossini e Verdi. Il tutto si è concluso con un tripudio di colori discesi dal cielo e ogni ballerino rappresentante di un elemento tipico italiano che può andare dalla natura all’arte, dalla storia alla cucina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Milano Cortina, la cerimonia, Malagò: "Siamo pronti a scrivere di nuovo la storia"

Milano e Cortina si preparano alle Olimpiadi invernali del 2026.

