Milano-Cortina ipotesi Penisgate per il salto con gli sci | cosa significa e a cosa serve

Si fa strada un’ipotesi curiosa sulla scena dello sci a Milano-Cortina. Alcuni riferimenti parlano di un possibile “Penisgate” legato al salto con gli sci, anche se al momento si tratta solo di voci. Nel frattempo, gli atleti continuano a prepararsi con impegno, cercando di ottenere il miglior risultato possibile. La sfida olimpica si avvicina e tutti sperano di salire sul podio, nonostante le difficoltà e le pressioni di una carriera fatta di sacrifici quotidiani.

Provare a vincere, o quantomeno arrivare sul podio alle Olimpiadi e prendersi una medaglia, è l’obiettivo di una vita per gli atleti di ogni disciplina con immensi sacrifici quotidiani per una o più gare che valgono una vita. L’importanza è tale che alcuni atleti della disciplina del salto con gli sci avrebbero pensato a ingrandire il pene per poter indossare tute più ampie e guadagnare preziosi decimi di secondi nel momento del salto. La denuncia della Bild. La notizia è stata resa nota dal quotidiano tedesco Bild e presto rimbalzata sui media internazionali anche perché la Wada, il massimo organo antidoping mondiale, sta iniziando a “incuriosirsi” a questa strana pratica indagando per eventuali infrazioni doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante un evento di salto con gli sci, è scoppiato un caso che sta facendo discutere: l’“penisgate”.

Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026 rappresenta una delle discipline più affascinanti delle prossime Olimpiadi invernali.

