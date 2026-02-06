Milano Cortina il Presidente Mattarella agli azzurri | Ci siamo prima competizione con voi stessi – Il video

Questa mattina, il Presidente Mattarella ha incontrato gli atleti italiani a pochi giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici. Ha detto loro che la vera sfida è con se stessi e ha ricordato che già essere qui rappresenta un grande risultato. Gli azzurri si preparano ora a scendere in pista, con la consapevolezza di rappresentare il Paese in una delle occasioni più importanti.

(Agenzia Vista) Milano, 05 febbraio 2026 "Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell'apertura, non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi, che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prender parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza; un successo autentico, importante. Presumo anche che non siate appagate e appagati da questo e che affronterete le competizioni con l'intenzione di avere altri risultati, altri successi. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato.

Il presidente Mattarella ha fatto il suo appello agli atleti italiani impegnati nelle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il presidente Mattarella ha incontrato ieri gli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

