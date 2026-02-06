Milano Cortina | il portabandiera per i diritti umani un messaggio di pace
AGI - Portabandiera per i diritti umani. Nicolò Govoni, ceo di " Still I Rise ", organizzazione no profit che offre istruzione di eccellenza, protezione e supporto psico-sociale a bambini profughi e vulnerabili nel mondo, porterà con altre sette persone la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Un evento che rappresenta un messaggio di pace, ma anche e soprattutto un riconoscimento che premia il lavoro di Still I Rise e punta un faro sui diritti negati ai bambini come quello dell' istruzione. Un evento che ovviamente gratifica l'impegno dell' attivista e scrittore Nicolò Govoni. 🔗 Leggi su Agi.it
