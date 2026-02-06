AGI - Portabandiera per i diritti umani. Nicolò Govoni, ceo di " Still I Rise ", organizzazione no profit che offre istruzione di eccellenza, protezione e supporto psico-sociale a bambini profughi e vulnerabili nel mondo, porterà con altre sette persone la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Un evento che rappresenta un messaggio di pace, ma anche e soprattutto un riconoscimento che premia il lavoro di Still I Rise e punta un faro sui diritti negati ai bambini come quello dell' istruzione. Un evento che ovviamente gratifica l'impegno dell' attivista e scrittore Nicolò Govoni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano Cortina: il portabandiera per i diritti umani, "un messaggio di pace"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tutti i portabandiera delle Olimpiadi alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 | Lista per Paese; Milano Cortina 2026: i portabandiera della Cerimonia di Apertura; Chi sono i 10 portabandiera dei Giochi Milano-Cortina 2026; Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell'Italia alle cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Franco Nones, chi è il portabandiera italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026La storia sportiva e umana di Franco Nones, primo italiano medagliato nello sci di fondo, scelto per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. elle.com

Milano Cortina: 4 biatleti portabandiera nella cerimonia di aperturaI biatleti sono una presenza fissa come portabandiera ai giochi invernali, da quando nel 1960 la loro disciplina divenne olimpica. (ANSA) ... ansa.it

Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook

Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina x.com