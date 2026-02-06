Milano Cortina | il portabandiera per i diritti umani un messaggio di pace

Da agi.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Portabandiera per i diritti umani.  Nicolò Govoni, ceo di " Still I Rise ", organizzazione  no profit  che offre  istruzione di eccellenza,  protezione  e  supporto psico-sociale  a  bambini profughi e vulnerabili  nel mondo, porterà con altre sette persone la  bandiera olimpica  alla cerimonia di apertura di  Milano-Cortina 2026. Un evento che rappresenta un  messaggio di pace, ma anche e soprattutto un  riconoscimento  che premia il lavoro di Still I Rise e punta un faro sui  diritti negati ai bambini  come quello dell' istruzione. Un evento che ovviamente gratifica l'impegno dell' attivista e scrittore Nicolò Govoni. 🔗 Leggi su Agi.it

milano cortina il portabandiera per i diritti umani un messaggio di pace

© Agi.it - Milano Cortina: il portabandiera per i diritti umani, "un messaggio di pace"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino

Mattarella consegna il tricolore ad atleti Milano-Cortina: Giochi saranno messaggio di pace – Il video

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tutti i portabandiera delle Olimpiadi alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 | Lista per Paese; Milano Cortina 2026: i portabandiera della Cerimonia di Apertura; Chi sono i 10 portabandiera dei Giochi Milano-Cortina 2026; Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell'Italia alle cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

milano cortina il portabandieraFranco Nones, chi è il portabandiera italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026La storia sportiva e umana di Franco Nones, primo italiano medagliato nello sci di fondo, scelto per rappresentare l’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. elle.com

milano cortina il portabandieraMilano Cortina: 4 biatleti portabandiera nella cerimonia di aperturaI biatleti sono una presenza fissa come portabandiera ai giochi invernali, da quando nel 1960 la loro disciplina divenne olimpica. (ANSA) ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.