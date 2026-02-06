Milano Cortina Hiba tedofora per la pace per Save The Children

A Milano-Cortina 2026, Save The Children ha portato una tedofora speciale. Una donna che rappresenta i valori della Fiamma Olimpica: resilienza, inclusione e pace. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, simbolo di speranza e unità in un momento importante per i Giochi in Italia.

Roma, 6 feb. (askanews) – Save the Children è presente a Milano-Cortina 2026 con una tedofora d'eccezione che incarna i valori più alti della Fiamma Olimpica: la resilienza, l'inclusione, la pace. Si chiama Hibatallah Najid (detta Hiba), arrivata in Italia all'età di 9 anni e cresciuta al Punto Luce Giambellino di Milano di Save the Children – l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Hiba, 21 anni, di origine marocchina, è arrivata in Italia da bambina affrontando stereotipi e difficoltà, fino a quando ha scoperto come far sentire la propria voce al Punto Luce di Save the Children al Giambellino di Milano, il luogo che per primo l'ha fatta sentire davvero benvenuta nel nostro Paese.

