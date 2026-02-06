Milano Cortina gli ultimi tedofori verso la Darsena | da Bolle a Ibrahimovic

La fiaccola olimpica di Milano Cortina ha concluso oggi il suo percorso in città. Partita da viale Pirelli, ha attraversato diverse zone, passando per piazza della Scala, piazza Gae Aulenti, la Stazione Centrale e Porta Romana, prima di arrivare in Darsena. Tra gli ultimi tedofori, anche figure come Bolle e Ibrahimovic. Ora si prepara il grande finale all'Arco della Pace.

I giochi invernali tornano in Italia per la terza volta nella storia, due le città ospitanti: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano I giochi olimpici prendono ufficialmente il via il 6 febbraio (anche se alcune gare preliminari sono iniziate prima) per concludersi il 22 dello stesso mese. Gli atleti in gara sono 3.500, provenienti da 93 Paesi. Gli italiani sono 196, 103 uomini e 93 donne. Quattro i portabandiera: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. L’Italia non ospitava le Olimpiadi invernali dal 2006 quando toccò a Torino. Cortina, invece, torna protagonista dopo 1956, quando ospitò le prime Olimpiadi invernali mai trasmesse in tv.🔗 Leggi su Today.it

Da Tomba a Compagnoni, il toto-ultimo-tedoforo tiene banco tra gli appassionati.

Questa mattina si è aperta ufficialmente la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali a Milano e Cortina d’Ampezzo.

