Milano Cortina Ghali | il post polemico prima della cerimonia

Ghali si prepara a salire sul palco a Milano Cortina, ma prima di arrivare alla cerimonia ha pubblicato un post che ha fatto discutere. L’artista si è lamentato di non poter parlare liberamente, accusando un veto che gli impedisce di esprimersi come vuole. Ora, si chiede se deciderà di rispettare le regole o di usare comunque la sua voce. La serata promette di essere più di una semplice cerimonia, anche grazie a questo scontro tra libertà e regole.

Partecipare ma senza avere la libertà nel parlare, questo è stato chiesto a Ghali. Stasera a Milano Cortina ci sarà anche lui ma rispetterà il veto imposto? Lo scorso 26 gennaio Abodi ha affermato che Ghali sarebbe stato presente alla cerimonia di Milano Cortina, che si terrà questa sera. Il ministro ha però fatto una precisazione: non avrebbe potuto parlare sul palco e soprattutto esprimere le sue posizione filo-palestinesi. Il ruolo dell’artista si deve limitare ad una performance che non può essere l’inno di Mameli, che invece spetta a Laura Pausini. 24 ore prima della cerimonia è Ghali a rompere il silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ghali pubblica un post polemico sulla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina.

Per la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, si aggiunge un nuovo protagonista: Ghali, che si unisce a un cast di star come Mariah Carey e Andrea Bocelli.

