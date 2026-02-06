Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo stadio di San Siro ha visto momenti di tensione. La delegazione di Israele e quella degli Stati Uniti sono state fischiate, ricevendo un’accoglienza fredda da parte del pubblico. Al contrario, gli atleti ucraini hanno ricevuto una calorosa standing ovation, con l’intero stadio che si è alzato in segno di solidarietà. La manifestazione si è aperta con queste emozioni contrastanti, lasciando intendere che le tensioni politiche continuano a influenz

Israele si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. L'Ucraina invece ha scelto Yelyzaveta Sydorko (pattinaggio di velocità) e Vladyslav Heraskevych (skeleton). Per gli Stati Uniti invece: Frank Del Duca (bob) ed Erin Jackson (pattinaggio di velocità).

© Ildifforme.it - Milano Cortina, fischi per Israele e Stati Uniti alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, allo stadio di San Siro sono scoppiati fischi quando è salita sul palco la delegazione di Israele.

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.

