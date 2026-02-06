Milano Cortina fischi per Israele alla cerimonia d’apertura

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, allo stadio di San Siro sono scoppiati fischi quando è salita sul palco la delegazione di Israele. La platea non ha nascosto il dissenso, creando un momento di tensione tra gli atleti e il pubblico presente.

(Adnkronos) – Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Israele si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale, che ha visto tra i protagonisti Laura Pausini e Mariah Carey.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.

Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, un evento sorprendente e atteso: Mariah Carey, iconica cantante di

