Milano-Cortina da Laura Pausini ad Alberto Tomba | una cerimonia pazzesca

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina ha preso il via con uno spettacolo straordinario. La serata è stata un mix di arte, musica e ricordi, con coreografie che hanno celebrato la storia italiana. Tra gli ospiti, Laura Pausini e Alberto Tomba hanno partecipato a un evento che ha lasciato il pubblico senza parole.

Una serata pazzesca, che si è aperta con le coreografie in omaggio alla storia dell'arte e della musica italiana, con il ricordo di Antonio Canova e Raffaella Carrà. Ma c'è stato spazio anche per delle esibizioni canore, con Maraiah Carey che ha cantato il brano più celebre di Domenico Modugno, la nostra Laura Pausini che ha intonato l'Inno di Mameli, Andrea Bocelli con il suo meraviglioso "Nessun Dorma". Poi Pierfrancesco Favino che ha recitato l'Infinito di Giacomo Leopardi, Sabrina Impacciatore che ha ballato sulle note di Adriano Celentano e Ghali che ha recitato una poesia di Rodari sulla pace e contro la guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio alle 20.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.

