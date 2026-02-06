Milano-Cortina clamoroso | cosa spunta davanti a Mariah Carey

Alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali a Milano Cortina, la star internazionale Mariah Carey ha catturato l’attenzione di tutti. Con un vestito di Fausto Puglisi, ha cantato Nel Blu, dipinto di Blu di Modugno, e ha concluso con 'Nothing Is Impossible', l’inno che rappresenta lo spirito olimpico. La sua esibizione ha lasciato il pubblico senza parole, mentre lo spettacolo si svolgeva sotto un cielo di luci e colori.

Alla Cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina un caleidoscopio di colori accoglie al centro della scena Mariah Carey, grande diva internazionale che, in un abito disegnato da Fausto Puglisi, interpreta Nel Blu, dipinto di Blu di Domenico Modugno, seguito da uno dei suoi brani più iconici, 'Nothing Is Impossible', canzone simbolo dello spirito sportivo. La sua voce diventa punto di convergenza: luce, movimento e colore si raccolgono attorno a una presenza iconica, componendo un'immagine di Armonia che nasce dall'incontro tra immaginazione italiana e dimensione globale. Gli spettatori, però, si sono accorti di un dettaglio curioso.

