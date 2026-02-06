Milano-Cortina cerimonia di apertura trasmessa in diretta all’Onu

Questa mattina, la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 ha fatto il suo debutto in diretta all’Onu, grazie all’iniziativa della Rappresentanza permanente d’Italia a New York. L’evento si è svolto al Palazzo di Vetro, con un pubblico internazionale che ha potuto seguire da vicino il taglio del nastro e le prime celebrazioni dell’appuntamento olimpico.

Roma, 6 feb. (askanews) – Su iniziativa della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni unite a New York, la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 è stata trasmessa in diretta anche al Palazzo di Vetro. Numerosi delegati dei Paesi presenti all’Onu, funzionari delle Nazioni Unite, giornalisti, hanno seguito con interesse le immagini proiettate sui teleschermi allestiti nella Delegates lounge, situata in prossimità dell’Assemblea generale, ove lo scorso 19 novembre è stata approvata per consenso la Risoluzione sulla Tregua olimpica facilitata dall’Italia. Parlando pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia, il vice rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni unite, Gianluca Greco, ha sottolineato l’impegno del Governo italiano e della Farnesina, su impulso del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a facilitare il sostegno compatto dei Paesi membri dell’Onu alla Risoluzione sulla Tregua olimpica, sostegno tradottosi peraltro nelle ben 165 co-sponsorizzazioni ricevute.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa sera si accendono ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

#Milano-Cortina 2026 || Questa mattina a Milano si è svolta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026.

Milano-Cortina 2026, Laura Pausini superospite della Cerimonia di Apertura a San Siro

Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d'apertura dei Giochi LIVE

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina, la diretta: Mariah Carry canta Nel blu, dipinto di blu, Mattarella arriva in tram con Valentino Rossi come autista

