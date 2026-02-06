Milano Cortina | cast di 1300 persone i numeri della cerimonia d' apertura monstre senza precedenti

Questa sera allo Stadio San Siro si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Più di 1.300 persone, tra atleti, volontari e professionisti, partecipano all’evento, con oltre 950 operatori di supporto. Nessuna edizione aveva visto un cast così grande e spettacolare. La festa promette di essere memorabile, con numeri e scenografie che fanno già parlare di sé.

Con un cast di oltre 1.300 persone, tra professionisti e volontari, provenienti da 27 Paesi, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma questa sera allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti e spettacolari nella storia dei Giochi. Un «monster show» di oltre due ore, come l'ha definito il direttore creativo Marco Balich, con più di due miliardi di spettatori collegati in diretta da tutto il mondo e 2900 atleti che sfileranno (una parte a Cortina e una anche a Livigno).

