Milano-Cortina al via tra proteste per la presenza dell’ICE attacchi hacker e polemiche internazionali sull’organizzazione

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono arrivate tra proteste, cortei e attacchi hacker. Mentre l’apertura ufficiale è prevista per questa sera alle 20, la città vive un’atmosfera di tensione. La presenza dell’ICE e le polemiche sul costo dell’evento alimentano il malcontento tra cittadini e attivisti, che contestano anche le misure di sicurezza e le risorse spese. In queste ore, il centro di Milano si presenta più movimentato del previsto, con manifestazioni e interventi delle forze dell’ordine.

Si aprono tra polemiche, cortei e perfino attacchi hacker le Olimpiadi di Milano-Cortina. A tenere banco in queste ore che precedono l’apertura ufficiale dei Giochi, prevista per le 20 di questa sera, anziché i festeggiamenti che sarebbe lecito aspettarsi, è il malcontento generale per un evento che molti criticano per il dispendio di ingenti risorse e per la presenza degli agenti dell’ICE di Donald Trump. Giovani milanesi in rivolta contro la presenza degli agenti dell’ICE. Che questa giornata sarebbe stata complicata lo si è capito dalle prime ore del mattino, quando oltre mille studenti sono sfilati in corteo a Milano, da piazza Leonardo da Vinci fino al parco Trotter, per protestare contro la presenza dell’Immigration and Customs Enforcement, i cui uomini di recente sono finiti al centro di numerosi scandali, inclusa l’uccisione negli Usa di alcuni attivisti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Milano-Cortina al via tra proteste per la presenza dell’ICE, attacchi hacker e polemiche internazionali sull’organizzazione Approfondimenti su Milano Cortina Polemiche in Italia per la presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina L’annuncio della presenza di una divisione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) alle Olimpiadi di Milano Cortina ha suscitato discussioni in Italia. Milano-Cortina: Fontana conferma la presenza dell’Ice, poi la smentita Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, agenti dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti saranno presenti in Italia, come confermato inizialmente dal governo italiano e successivamente smentito. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta; Milano Cortina al via, oggi le prime gare delle Olimpiadi invernali: il programma e dove vederle; MILANO-CORTINA:VOI OLIMPIADI NOI UTOPIADI. AL VIA LA QUATTRO GIORNI DI MOBILITAZIONE POPOLARE CONTRO IL GRANDE EVENTO; Olimpiadi Milano Cortina, gli azzurri regalano a Mattarella la giacca dei Giochi. FOTO. Milano Cortina 2026 al via oggi: a che ora e dove vedere la cerimonia d'aperturaScopriamo insieme come e dove seguire la cerimonia d'apertura delle olimpiadi invernali che si svolgeranno fino al 22 febbraio. movieplayer.it Ci siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it La Gazzetta dello Sport. . L’Italia può fare il record di medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina @gioele.anelli facebook Le Olimpiadi di Milano Cortina, sul Post x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.