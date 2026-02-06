Milano-Cortina al via con uno show in diretta planetaria | da Mariah Carey agli effetti speciali di Tom Cruise video

Questa sera lo stadio San Siro di Milano si riempie per il grande concerto di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La serata inizia con uno show in diretta mondiale, con performance di Mariah Carey e effetti speciali che coinvolgono anche Tom Cruise. La città si prepara a vivere una notte di festa e spettacolo, mentre migliaia di spettatori si affollano all’ingresso. La musica e le luci promettono di lasciare il segno, inaugurando ufficialmente l’evento olimpico.

Tutto è pronto per il concerto che si terrà stasera allo stadio San Siro di Milano, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi. Stadio tutto esaurito, con oltre 70mila paganti, mentre quasi altri due miliardi e mezzo osserveranno l’evento da ogni parte del mondo. Parliamo di un evento musicale che sarà visibile gratuitamente su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50, ma anche su Eurosport, Hbo max, Dazn, TimVision e Amazon Prime Video Channel. Gli spettatori, come ha spiegato il cerimoniere Marco Balich, assisteranno «a un’Italia che si racconta, senza nostalgia né cinismo». Proprio così, perché oltre agli artisti riconosciuti a livello nazionale, c’è anche una star famosa a livello mondiale e un rapper italiano piuttosto famoso per la sua innovazione acustica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Milano-Cortina al via con uno show in diretta planetaria: da Mariah Carey agli "effetti speciali" di Tom Cruise

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è fatta subito notare per la presenza di tante star di fama internazionale e italiana.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

