Milano Cortina 2026 sicurezza rafforzata con l’impiego dei tiratori scelti della Polizia di Stato – Il video

Da open.online 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell’ordine hanno deciso di rafforzare la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oltre alle misure già in campo, sono stati schierati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. La presenza di questi agenti specializzati mira a garantire un livello di protezione più alto durante l’evento.

(Agenzia Vista) Milano, 3 febbraio 2026 Nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 saranno impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. I reparti specialistici, attivi dal 1975 e dislocati presso le principali Questure e negli scali aeroportuali, contribuiranno alla protezione di persone e obiettivi sensibili. L’elevato profilo operativo degli operatori è garantito da un addestramento continuo e altamente qualificato, supportato da tecnologie avanzate. I tiratori scelti rappresentano un presidio di eccellenza della Polizia di Stato al servizio della sicurezza dell’evento olimpico.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Milano-Cortina, i tiratori scelti della Polizia di Stato nei siti Olimpici

I tiratori scelti della Polizia di Stato sono già sul campo ai siti olimpici di Milano e Cortina.

Olimpiadi 2026, tiratori scelti della Polizia di Stato nel piano sicurezza

Le forze dell'ordine si preparano a un grande evento.

