Milano Cortina 2026 sicurezza rafforzata con l’impiego dei tiratori scelti della Polizia di Stato – Il video

Le forze dell’ordine hanno deciso di rafforzare la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oltre alle misure già in campo, sono stati schierati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. La presenza di questi agenti specializzati mira a garantire un livello di protezione più alto durante l’evento.

(Agenzia Vista) Milano, 3 febbraio 2026 Nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 saranno impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. I reparti specialistici, attivi dal 1975 e dislocati presso le principali Questure e negli scali aeroportuali, contribuiranno alla protezione di persone e obiettivi sensibili. L'elevato profilo operativo degli operatori è garantito da un addestramento continuo e altamente qualificato, supportato da tecnologie avanzate. I tiratori scelti rappresentano un presidio di eccellenza della Polizia di Stato al servizio della sicurezza dell'evento olimpico.

I tiratori scelti della Polizia di Stato sono già sul campo ai siti olimpici di Milano e Cortina.

Le forze dell’ordine si preparano a un grande evento.

