Milano Cortina 2026 Matteoli centra la finale olimpica del Big Air | Qualcosa di fantastico

Matteoli si mette in mostra a Livigno e centra la finale olimpica del Big Air. È una grande soddisfazione per l’Italia, che non aveva ancora ottenuto questo risultato a una gara di qualifica ai Giochi invernali. Il giovane atleta ha dimostrato di avere talento e determinazione, aprendo la strada a un traguardo storico per lo sport italiano.

Livigno – Arriva una splendida finale olimpica, la prima conquistata dell’Italia a gara a qualifica, a Milano Cortina 2026. Ian Matteoli disegna una super gara nello snowboard del Livigno Park e punta alla storia a cinque cerchi. Nel secondo turno di qualificazione del Big Air, l’Azzurro piemontese ha registrato il punteggio di 174,50. Prima di lui, solo il giapponese Hiroto Ogiwara con 178,50. “Condizioni perfette – sono state le parole a caldo dell’Azzurro, come riporta fisi.org – ho fatto bei salti, non potevo chiedere nulla di più: gareggiare qui a Livigno è qualcosa di fantastico, davanti a tanti amici e un grande pubblico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano-Cortina 2026: Matteoli centra la finale del Big Air di snowboard Nella serata di qualificazioni del Big Air maschile di snowboard, Ian Matteoli ha fatto il suo passo importante verso la finale. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli in finale nel big air dello snowboard! Questa mattina gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno aperto la giornata con gli aggiornamenti in tempo reale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Road To Milano Cortina 2026 – Maurizio Bormolini – Snowboard Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Livigno l'Italia già sogna con Ian Matteoli; Ian Matteoli fa già sognare! Secondo posto nelle qualificazioni di Big Air; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: Matteoli approda in finale nel big air dello snowboard!. Snowboard Big Air: Ian Matteoli in finale olimpicaIan Matteoli ha conquistato un posto nella finale del Big Air maschile di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurro ha ottenuto il secondo punteggio nelle ... it.blastingnews.com Olimpiadi Milano Cortina, snowboard: Ian Matteoli è in finale nella gara olimpoca di Big AirOLIMPIADI MILANO CORTINA – Ian Matteoli ha inizia nel migliore dei modi il proprio cammino nei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: il ventenne bardonecchiese del Centro Sportivo Esercito ... lagendanews.com Olimpiadi Milano- Cortina, al villaggio di montagna tra 'fantastic food' e speranze di medaglia x.com Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.