Milano-Cortina 2026 l’Italia che organizza accoglie e si racconta al mondo

Milano e Cortina si preparano a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Le città lavorano già da tempo per mettere a punto le strutture e le iniziative, con l’obiettivo di dimostrare al mondo che l’Italia sa organizzare grandi eventi. La sfida è grande, ma l’entusiasmo tra gli organizzatori è palpabile.

Non è solo l’inizio di un’Olimpiade. È l’inizio di un racconto che l’Italia ha scelto di scrivere con ambizione, coraggio e visione. Il ritorno dei Giochi in Italia, voluto e costruito da Giovanni Malagò dopo PyeongChang 2018, è una scelta politica e culturale prima ancora che sportiva. Milano, capitale economica e creativa d’Europa, e Cortina d’Ampezzo e Livigno, luoghi iconici dello sport invernale, diventano un unico palcoscenico. Un’Olimpiade diffusa che racconta un modello nuovo, italiano ed europeo. Milano-Cortina 2026 è la sfida dell’organizzazione, ma anche quella dell’identità. Perché per due settimane l’Italia non ospita solo il mondo: lo rappresenta.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina, alle porte di San Siro, si sono tenuti i festeggiamenti per l’apertura ufficiale dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

Milano Cortina 2026 utilizza dodici Beauty Cameras remote per condividere con il mondo i paesaggi e le città italiane durante l’evento olimpico.

Milano-Cortina 2026: come si prepara il soccorso sanitario per le Olimpiadi

È il giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ecco tutte le tecnologie che vedremo per la prima voltaQueste sono le novità che ci faranno vivere le Olimpiadi in modo nuovo: dai droni con visualizzazione first person al replay a 360 gradi in tempo reale. Pronti a immergervi nello spirito di Milano C ... wired.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, le cose da sapere sulla cerimonia d’aperturaPotrebbe essere l’ultimo grande spettacolo globale ospitato dal Meazza, prima del progressivo svuotamento in vista del nuovo stadio ... ilsole24ore.com

Milano-Cortina, cos’è il norovirus che ha contagiato le atlete finlandesi dell’hockey su ghiaccio x.com

