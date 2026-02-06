Milano Cortina 2026 italiani in gara oggi | programma orario e dove vederli in tv in chiaro

Oggi, a Milano e Cortina, gli italiani scendono in pista per le gare dei Giochi invernali. La giornata si conclude con la cerimonia di apertura, che darà il via ufficiale alle competizioni. In diretta tv e streaming, gli spettatori potranno seguire tutte le emozioni di questa prima giornata.

(Adnkronos) – Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio – in diretta tv e streaming – in una giornata che si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia. Dopo l'esordio (vincente) delle azzurre dell'hockey su ghiaccio femminile e della coppia Mosaner-Costantini.

Oggi a Milano e Cortina scendono in pista i primi atleti italiani alle Olimpiadi 2026.

Questa mattina le Olimpiadi Milano-Cortina arrivano in TV con le gare degli italiani.

Federico Pellegrino, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Il campione azzurro dello sci di fondo sventolerà il tricolore a San Siro insieme ad Arianna Fontana, durante la cerimonia inaugurale ... adnkronos.com

Amos Mosaner, chi è il portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026Campione olimpico quattro anni fa nel curling, nel doppio misto insieme a Stefania Constantini, l'azzurro sventolerà il tricolore a Cortina insieme a Federica Brignone ... adnkronos.com

