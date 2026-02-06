Milano-Cortina 2026 inaugurazione a San Siro tutta al femminile | da Mariah Carey a Cristoforetti

San Siro si riempie di donne per l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La cerimonia, che si è svolta nel tardo pomeriggio, ha visto sul palco figure femminili di spicco come Mariah Carey e l’astronauta Cristoforetti. La maggior parte degli interventi e delle esibizioni sono state portate avanti da donne, in un’atmosfera di festa e di entusiasmo. La cerimonia ha dato il via ufficiale ai Giochi in modo diverso dal solito, puntando su una forte presenza fem

È una cerimonia di inaugurazione quasi tutta al femminile quella che apre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo stadio di San Siro. In scena le protagoniste sono soprattutto le artiste, atlete e donn, che provengono dal mondo della musica, del cinema, ma anche della scienza. Da Mariah Carey a Laura Pausini: le star sul palco di San Siro Allo stadio si esibiranno, nella cerimonia curata da Marco Balich, non solo la pop star Mariah Carey (che ha cantato "Nel blu dipinto di blu"), la cantante Laura Pausini, la cantante lirica Cecilia Bartoli, le attrici Matilda De Angelis e Sabrina Impacciatore ma ci sarà anche Charlize Theron, ambasciatrice di Pace dell'Onu che prenderà la parola con un messaggio di speranza ispirato a Nelson Mandela che attraversa confini e generazioni.

