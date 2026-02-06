Milano Cortina 2026 il programma del 6 febbraio | altre gare e la cerimonia d’apertura

Oggi, a Milano e Cortina, si svolge la seconda giornata dei Giochi invernali. Le gare continuano senza sosta, mentre la sera si terrà la cerimonia di apertura ufficiale. Migliaia di spettatori sono già arrivati per assistere alle competizioni e vivere da vicino l’atmosfera dei Giochi.

Milano – Cortina, 6 febbraio 2026 – Si continua a gareggiare a Milano Cortina 2026, oggi, venerdì 6 febbraio – in diretta tv e streaming – in una giornata che si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio ufficiale dei Giochi invernali di scena in Italia. Dopo l'esordio (vincente) delle azzurre dell'hockey su ghiaccio femminile (leggi qui) e della coppia Mosaner-Costantini nel curling (leggi qui), tocca al pattinaggio di figura (danza sul ghiaccio, artistico e singolo femminile), oltre al ritorno proprio di Mosaner-Costantini nella fase round robin. Ecco il programma completo. Milano Cortina 2026, italiani in gara oggi.

