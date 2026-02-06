Milano Cortina 2026 il Presidente Mattarella visita il villaggio olimpico – Il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato il villaggio olimpico di Milano, dove si tiene l’apertura ufficiale dei Giochi invernali. Arrivato questa mattina, è stato accolto dai vertici del CONI e del CIO, oltre a Giovanni Malagò, Giuseppe Sala e Attilio Fontana. Dopo aver firmato il murale della Tregua olimpica, Mattarella ha partecipato alla cena ufficiale alla Fabbrica del Vapore, dando così il via ufficiale alle manifestazioni sportive.

(Agenzia Vista) Milano, 05 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Villaggio Olimpico per l'apertura di Milano-Cortina 2026, accolto dai vertici del CONI, del CIO, dal presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal governatore lombardo Attilio Fontana, firmando poi il murale della Tregua olimpica prima della cena ufficiale alla Fabbrica del Vapore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

