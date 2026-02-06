Milano Cortina 2026 il Presidente Mattarella inaugura Casa Italia a Milano – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha inaugurato ufficialmente a Milano Casa Italia, il centro dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La cerimonia si è svolta alla Triennale, davanti a un pubblico di ospiti e rappresentanti delle istituzioni. Mattarella ha definito la struttura “porta d’ingresso per l’Italia” e ha sottolineato il ruolo di Casa Italia come simbolo di dialogo e collaborazione internazionale. Durante l’evento, è stata aperta anche la mostra “Musa”, che celebra il patrimonio culturale del Paese e il suo contributo come punto di riferimento nel

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Inaugurata alla Triennale di Milano Casa Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha definito la struttura “porta d’ingresso per l’Italia”, celebrando con la mostra “Musa” il ruolo del Paese come punto di riferimento culturale e simbolo di dialogo e collaborazione internazionale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, Mattarella inaugura Casa Italia Questa mattina, il presidente Sergio Mattarella non era presente, ma a tagliare il nastro di Casa Italia è stata sua figlia Laura. Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: "Nostro Paese al centro del mondo" Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente Casa Italia a Milano, sottolineando quanto sia motivo di orgoglio vedere l’Italia al centro dello sport internazionale. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; In diretta - Milano Cortina 2026. Pene più grande nelle tute dei saltatori: il mistero infiamma Milano CortinaNeanche il tempo di aprire le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 (stasera, venerdì 6 febbraio, la cerimonia d'inaugurazione ufficiale) ed è già scoppiato il primo caso: il penis gate. In particolare, ... corrieredellosport.it Roberto Bolle tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina: La torcia è passione, dedizione, sacrificio. Ed è anche simbolo di paceRoberto Bolle tra i tedofori d'eccezione a Milano per le Olimpiadi Invernali 2026: La torcia è passione, dedizione, sacrificio ... ilfattoquotidiano.it Pronti a vivere le emozioni di Milano-Cortina 2026 insieme a noi RDS 100% Grandi Successi è Official Entertainment Partner di Casa Italia, il luogo simbolo del CONI dedicato agli atleti italiani. Milano, Cortina e Livigno: tre location iconiche diventeran facebook Milano Cortina, #Vance a #Meloni: bello rivederti, Milano è bellissima x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.