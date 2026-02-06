Milano-Cortina 2026 il direttore artistico Balich a Tg Poste | Mondo ci guarda puntiamo sull' umanità – Il video

Questa mattina il direttore artistico Balich ha parlato a Tg Poste delle prossime Olimpiadi invernali. Ha detto che il mondo ci guarda e che il suo obiettivo principale è puntare sull’umanità. Ha anche aggiunto che essere il creatore delle cerimonie olimpiche è un’esperienza unica, divertente e stimolante. I lavori sono a buon punto e tutto sembra pronto per accogliere atleti e visitatori nel 2026.

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 "Fare il direttore creativo di una cerimonia olimpica è la cosa più bella ed esilarante che ci sia. Nonostante notti insonni, fatica, adrenalina, ansia, responsabilità e opinioni di tutti, è lavoro meraviglioso. Senti che tutto il pianeta ci guarda, guarda quello che abbiamo pensato con il nostro grande team creativo e sarà una bellezza poterlo raccontare al mondo. E saremo felici di poterlo vedere tra poche ore. Abbiamo pensato che nel 2026 ci fosse bisogno di un'iniezione di generosa umanità. Umilmente raccontiamo l'umanità e le grandi emozioni che l'uomo può produrre, a partire dagli atleti che sono la vera anima delle Olimpiadi.

