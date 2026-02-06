milano cortina 2026 i migliori posti in cui mangiare in vista delle olimpiadi

Mancano ancora due anni alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ma già si parla di cosa mangiare in vista dell’evento. Per molti, la vera sorpresa è che Cortina d’Ampezzo non è solo sci e locali alla moda, ma anche un luogo dove si può gustare la vera tradizione culinaria. Tra ristoranti storici e locali nascosti, i visitatori troveranno posti autentici dove assaporare piatti tipici e prodotti locali. La scelta non manca, e le proposte sono tante per chi vuole vivere l’atmosfera olimpica anche a tavola

In vista delle Olimpiadi Invernali del 2026, occorre fare una doverosa precisazione. Cortina d’Ampezzo non è mai stata solo sci e mondanità. È anche gusto, tradizione e, sempre più, innovazione gastronomica. Tra Tofane, Monte Cristallo e Croda di Lago, l’elegante centro ampezzano accoglie oggi una ristorazione evoluta in molteplici direzioni: dagli hotel di lusso alle malghe storiche, dalle insegne centenarie ai format internazionali. Certo, i prezzi risentono di un turismo che non conosce crisi, ma la qualità ripaga. Ecco dove vale la pena fermarsi, sapendo che molti locali durante i Giochi saranno coinvolti in eventi, pop-up e partnership con grandi aziende. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali 2026, Milano si prepara a ricevere visitatori da tutto il mondo.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Il Villaggio Olimpico di Cortina d'Ampezzo visto con gli occhi degli atleti e delle atlete di Milano Cortina 2026; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina.

