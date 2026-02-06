Milano-Cortina 2026 | Camilli Coca-Cola ‘da 100 anni produciamo in Italia’

Coca-Cola festeggia quasi 100 anni di produzione in Italia. L’azienda è presente nel nostro paese dal 1927 e continua a produrre attraverso sette stabilimenti distribuiti da Nord a Sud. Camilli sottolinea l’impegno di Coca-Cola nel mantenere una forte presenza nel mercato italiano, portando avanti un’attività che dura ormai quasi un secolo.

Come Coca-Cola siamo presenti in Italia da quasi 100 anni. Nel 1927 abbiamo iniziato a produrre qui e ancora oggi lo facciamo lo facciamo attraverso sette stabilimenti, da Nord a Sud, in tutta in tutta Italia. Due impianti sono più vicini al nostro cuore: quello di Nogara, da dove arriveranno tutti i prodotti che saranno presenti nelle location di gara e Gaglianico che invece è lo stabilimento che produrrà le confezioni di Pet 100% riciclato che poi saranno appunto presenti nelle sedi di gara". Sono le parole di Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, all'incontro stampa organizzato per presentare 'The Peak', la struttura di 900 mq installata davanti in Piazza del Cannone davanti al Castello Sforzesco a Milano.

Coca-Cola Italia ha annunciato un modello distributivo sostenibile per Milano Cortina 2026, utilizzando mezzi elettrici nelle città principali e biofuel in montagna.

