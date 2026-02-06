Coca-Cola punta forte sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Bombrini, il responsabile dell’azienda, dice che sarà il più grande investimento mai fatto in Italia per un evento di questo tipo. L’azienda porta risorse e team dedicati per valorizzare l’evento, creando attività e iniziative che coinvolgono il pubblico. Ogni volta che Coca-Cola collabora con le Olimpiadi, si impegna a rendere tutto più grande e più visibile.

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - "Ogni volta che Coca-Cola lavora in un Paese delle Olimpiadi vengono portate risorse e team aggiuntivi per celebrare e attivare la grandezza dell'evento. Risorse che rendono l'investimento che stiamo facendo quest'anno il più grande che abbiamo fatto nella storia di Coca-Cola in Italia". Lo ha detto Andrea Bombrini, Marketing Director Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, partecipando all'incontro con la stampa per la presentazione di "The Peak", uno spazio immersivo che porta l'energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), "il più grande investimento di sempre in Italia"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Coca-Cola Italia ha annunciato un modello distributivo sostenibile per Milano Cortina 2026, utilizzando mezzi elettrici nelle città principali e biofuel in montagna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘il più grande investimento di sempre in Italia’

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘il più grande investimento di sempre in Italia’; Per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 Coca-Cola Italia investe il budget più alto di sempre in comunicazione ed eventi e sceglie ALL per il debutto dell'esperienza immersiva The Peak e Louder per il viaggio della Fiamma Olimpica; Coca-Cola lancia la campagna per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Ogni giorno è il giorno uno: Il Viaggio della Fiamma raccontato da Andrea Bombrini.

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), 'il più grande investimento di sempre in Italia'(Adnkronos) - Ogni volta che Coca-Cola lavora in un paese delle Olimpiadi vengono portate risorse e team aggiuntivi per celebrare e attivare la grandezza dell'evento. Risorse che rendono l'investimen ... msn.com

Coca-Cola lancia la campagna per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026Con la partenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola, partner storico del Movimento Olimpico dal 1928, dà il via a un piano di comunicazione senza precedenti ... touchpoint.news

Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook

#MilanoCortina, grandi ambizioni: tutti i numeri di un'Olimpiade da sogno x.com