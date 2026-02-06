Milano Cortina 2026 al via oggi | a che ora e dove vedere la cerimonia d' apertura

Questa mattina si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La cerimonia di apertura si svolge nella piazza principale di Milano, a partire dalle 20.30. Gli organizzatori hanno preparato uno spettacolo che coinvolge le strade e i monumenti della città, con musica e luci. Molti tifosi sono già arrivati, pronti a vivere l’inizio di questa grande festa sportiva. La diretta sarà trasmessa su diversi canali televisivi e anche online, così chiunque potrà seguire l’evento in tempo reale

Scopriamo insieme come e dove seguire la cerimonia d'apertura delle olimpiadi invernali che si svolgeranno fino al 22 febbraio. Con l'arrivo della fiaccola olimpica in Piazza Duomo, il gran giorno è arrivato. Stasera il lungo percorso di preparazione si concluderà con la cerimonia d'apertura che segnerà l'inizio dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026. Ecco tutte le informazioni su come seguire l'evento in diretta in tv e streaming. A che ora inizierà la cerimonia d'apertura? L'appuntamento è fissato stasera, 6 febbraio 2026, per le ore 20:00, quando i riflettori si accenderanno sullo stadio San Siro di Milano per l'inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina.

