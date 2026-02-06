Milano corteo studenti contro l' Ice

Questa mattina a Milano circa mille studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza per protestare contro la presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I ragazzi hanno attraversato le strade del centro, esprimendo il loro dissenso con cartelli e slogan. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi 2026, studenti in corteo contro l'Ice: "Milano vi ripudia" Circa un migliaio di studenti si sono radunati questa mattina in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Giochi Olimpici 2026, Milano contro ICE: corteo in piazza xxv Aprile Migliaia di persone si sono riversate in piazza XXV Aprile per protestare contro i Giochi Olimpici del 2026 a Milano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano gli studenti protestano contro l ICE Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Fuori Israele dalle Olimpiadi: a Milano la protesta degli studenti pro-Palestina al passaggio della fiaccola; Olimpiadi invernali, sabato la protesta contro le milizie trumpiane dell'Ice; Milano Cortina 2026, non solo medaglie: iniziano le proteste, ecco quando; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello. Milano Cortina: oltre mille studenti in corteo contro l'Ice alle OlimpiadiErano oltre mille gli studenti che stamani sono sfilati in corteo a Milano da piazza Leonardo da Vinci fino al parco Trotter per protestare contro la presenza dell'Ice in occasione delle Olimpiadi di ... ansa.it Olimpiadi Milano Cortina, studenti in corteo a Milano disegnano murales: Fuck Ice, Vance outSono previste diverse manifestazioni di protesta contro l'evento olimpico e contro la presenza dell'Ice a Milano. Mentre la premier Meloni incontra Vance e Rubio in prefettura ... rainews.it RDS 100% Grandi Successi. . A Milano Mahmood ha guidato il corteo da tedoforo, percorrendo il tragitto fino a Piazza Liberty, con tanto di staffetta verso il braciere in Piazza Duomo. #RDSGrandisuccessi #Mahmood #milano (: monteleone_67, elenageor facebook Vance sbarca a Milano, la giornata del vicepresidente tra lusso e diplomazia. Corteo da 45 auto, 4 piani in hotel e il tifo per l'hockey x.com

