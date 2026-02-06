Milano corteo studenti contro l' Ice

Questa mattina a Milano circa mille studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza per protestare contro la presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. I ragazzi hanno attraversato le strade del centro, esprimendo il loro dissenso con cartelli e slogan. La manifestazione si è svolta senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

Circa un migliaio di studenti si sono radunati questa mattina in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano.

Migliaia di persone si sono riversate in piazza XXV Aprile per protestare contro i Giochi Olimpici del 2026 a Milano.

