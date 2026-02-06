Milano e Cortina si preparano a diventare le sedi delle Olimpiadi invernali del 2026. La candidatura italiana punta a mostrare un’immagine unita in un momento di tensioni internazionali. I lavori sono in corso, con le autorità che cercano di dimostrare che lo sport può unire anche i paesi più divisi.

La storia delle Olimpiadi moderne è, fin dalla visione di Pierre de Coubertin, una storia di diplomazia. Non la diplomazia dei trattati o delle cancellerie, ma quella sottile e potentissima che nasce dai simboli: la bandiera dai cinque cerchi, con i suoi colori che rappresentano insieme tutti i continenti del mondo; il giuramento olimpico; l’idea che lo sport, più di qualsiasi negoziato, possa creare legami anche dove i canali politici si bloccano. Oggi, mentre il pianeta attraversa nuove fratture, questa “diplomazia dei cinque cerchi” torna al centro della scena. E Milano-Cortina 2026 si prepara a essere non solo un grande evento sportivo, ma anche un laboratorio geopolitico. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Milano?Cortina 2026, il laboratorio della diplomazia sportiva che parla al mondo diviso. Scrive Tripodi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Milano e Cortina si preparano a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

Mancano pochi giorni all’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: In occasione dei Giochi Invernali arriva a Milano Ice & Fun Milano Cortina 2026; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo.

Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. Le ultime tappe della Fiamma Olimpica e le proteste, occupato l’ex PalasharpTra zone rosse, modifiche alla viabilità, strade e fermate dei mezzi pubblici chiuse, la la Fiaccola riprende il suo percorso: il via da viale Pirelli, in zona Bicocca, prima di sbarcare in Darsena al ... quotidiano.net

Milano Cortina 2026: Santandrea (Coca-Cola), ‘The Peak emblema del legame con Olimpiadi’Così Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, all’evento stampa dedicato all’apertura dell’installazione situata davanti al Castello ... adnkronos.com

Olimpiadi Milano- Cortina, al villaggio di montagna tra 'fantastic food' e speranze di medaglia x.com

Le medaglie dei Giochi di Milano-Cortina sono le più costose di sempre facebook